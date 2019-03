Cursos de Ensino Profissional Marítimo disponibilizam 240 vagas no Ceará

Elaborado de acordo com as necessidades locais, o Programa de Ensino Profissional Marítimo (Prepom) disponibilizará três cursos para a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) em 2019, divididos em oito turmas e 240 vagas. As inscrições para a primeira turma de formação de Pescador Profissional Nível 1 terminam no dia 18 deste mês.

Na categoria Formação de Aquaviários, está o curso de Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (CFAQ-I C/M), ao qual será destinada uma única turma com 30 vagas. O curso de Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-III C/M N1) se encontra na mesma categoria, subdividido em 6 turmas e totalizando 180 vagas.

O terceiro curso, de Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-CT/S), classifica-se como Adaptação Para Aquaviários e também terá apenas uma turma de 30 vagas.

Para efetuar a inscrição, candidatos devem consultar os requisitos informados no documento divulgado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. Os interessados em participar do processo seletivo para os cursos de Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas, e Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde deverão pagar uma taxa de 8 reais através de Guia de recolhimento da união (GRU).

Não é cobrada taxa de inscrição para o curso de Pescador Profissional Nível 1. Durante os cursos e para a obter a certificação, nenhum valor será cobrado.

Prazos

As datas-limite para inscrição no CAAQ-CT/S vão de 9 de maio a 10 de junho, e o curso acontecerá entre os dias 8 de julho e 13 de agosto.

Para o CFAQ-I C/M, as inscrições podem ser feitas de 27 a 29 de julho, e o período do curso vai de 26 de agosto até 9 de setembro.

A primeira turma do CFAQ-III C/M N1 teve o início das inscrições em 14 de fevereiro, e terminarão no dia 18 de março. O curso acontece de 15 de abril a 2 de maio. As demais turmas se dividem nos seguintes prazos: