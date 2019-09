Curso gratuito preparatório para concursos tem vagas abertas para jovens em Fortaleza

Começaram nesta quinta-feira (05) as inscrições para o projeto Meu Primeiro Concurso, que oferta aulas preparatórias gratuitas para concursos públicos. podem se candidatar jovens entre 15 e 19 anos até o dia 20 de setembro por formulário eletrônico.

A iniciativa é da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ), da Prefeitura de Fortaleza, e tem o objetivo de atender jovens da periferia e em vulnerabilidade social que não teriam condição para pagar cursinhos particulares. .

Inicialmente, será formada uma turma com 240 vagas e 40h/aulas por mês. As aulas acontecerão na Rede Cuca Mondubim a partir do dia 1° de outubro, às terças, quartas e quintas-feiras. Serão ofertadas as disciplinas de Português, Matemática, Informática e Direito Constitucional. Ao longo do curso, a carga-horária e o conteúdo das disciplinas pode ser ajustado de acordo com a demanda dos alunos.