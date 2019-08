Currículos online estão sendo selecionados por robôs

Para quem busca por uma vaga de emprego, o primeiro passo é saber construir um bom currículo, principalmente um CV online otimizado. Isso porque os profissionais de recursos humanos estão se reinventando ao selecionar profissionais com a utilização da tecnologia. Hoje a leitura e a análise de um currículo online podem ser feitas por um robô. Diversas opções de softwares ajudam recrutadores nas fases iniciais dos processos seletivos a encontrar os melhores candidatos de forma mais rápida e eficiente.

A otimização de um currículo online já acontece no Linkedin. O profissional deve utilizar palavras-chave, de acordo com as especificidades da profissão ou cargo, para ser encontrado mais facilmente pelas empresas. Além disso, os recrutadores recebem auxílio da inteligência artificial que escaneia o currículo online. Um exemplo é a Robot Vera, uma tecnologia de software para recrutar e contratar seres humanos utilizada por uma startup russa, a Stafory.

Esse suporte tecnológico facilita bastante o trabalho de seleção de grande volume de candidatos. Seu currículo está adaptado para esse novo tipo de seleção? Confira algumas dicas:

- Saber escolher as palavras no CV

A análise é feita com base no texto escrito. Por isso, é importante dominar palavras corretas, principalmente aquelas que são buscadas para o cargo desejado colocadas estrategicamente dentro dos campos de experiência profissional (prestando bastante atenção à nomenclatura de cargos), habilidades, idiomas e formação acadêmica. A inteligência artificial determina se o seu currículo é válido ou não com base em informações específicas, palavras-chave, se está de acordo com a descrição da vaga e o que o recrutador seleciona como critério.

- Construir um currículo simples e direto

Faça um CV com as qualificações adequadas conforme as necessidades daquela vaga com informações específicas e não generalista. Também use um template simples. Um currículo com imagens, fontes diferenciadas e outros elementos pode prejudicar a leitura dos softwares.

- Currículo pronto para ser lido tanto por um robô quanto por um humano

Otimizar com palavras-chave é importante para que seu currículo seja lido e tenha chances de ser selecionado por máquinas. Mas também precisa estar agradável para a leitura de humanos, com uma escrita coesa e concisa. As informações devem estar organizadas e de fácil compreensão.

- Estar qualificado e atualizado quanto a área de atuação

Ter a qualificação necessária e estar atualizado sobre a área de atuação são pontos principais para construir um bom CV. Para isso, fique atento a oportunidades de cursar uma graduação ou pós-graduação com bolsas de estudo. O Educa Mais Brasil concede descontos de até 70%. A inscrição é gratuita e o programa oferece vagas para modalidade presencial e EAD.

Jaqueline Vaz – Agência Educa Mais Brasil