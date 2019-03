Crianças fazem festa nos carnavais infantis do Passeio Público e Gentilândia; veja galeria de fotos

A folia começou cedo no Passeio Público, no Centro de Fortaleza. Crianças e pais se divertiram com a playlist da Banda Aquarela. O bailinho infantil também foi animado por muito confete, serpentinas e espuminha.

Quem foi conferir o programa foi o engenheiro civil Renato Castelo, com os dois filhos: Eduardo, de 11 anos, e Paulo Ricardo, de 3. Renato confessa que é mais apaixonado que os pequenos pelo Carnaval do Passeio Público. A ideia das fantasias sempre é dele, e os filhos entram na onda do pai. Neste ano, os três foram fantasiados dos heróis Pantera Negra, Capitão América e Flash.

O casal Ana Cecília de Sousa e Dilauri Alves também apostaram na Praça. Eles estão economizando pra casar em outubro, mas os amigos compraram adereços de noivos, como gravata, grinalda e buquê, e presentearam os dois só pra eles não passarem o Carnaval em branco. Agentes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) fazem a segurança do evento.

Cecília e Dilauri casam em outubro. Foto: Alana Araújo

Gentilândia

Outro ponto de animação infantil é a Praça João Gentil, a Gentilândia, no bairro Benfica. Quem comanda a festa por lá é a banda Pacote de Biscoito. Também há um serviço de leitura para crianças promovido por um projeto. A festa dá uma parada por volta de 13h e retorna às 15h.

Aluísio Fereira, 37, levou o filho Luis Aguiar, de 3 anos e 7 meses, pelo segundo ano consecutivo. Neste ano, o menino foi de Thor, ao contrário do ano passado, quando apareceu de Homem-Aranha. "No Montese não tem festa, então a gente veio pra cá", explica o pai.

Cerca de oito policiais militares estão na Praça. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também está na área, realizando o isolamento das ruas laterais.