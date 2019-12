Crianças com câncer ganham ceia de Natal de voluntários e funcionários de associação em Fortaleza

Crianças com câncer atendidas pela Associação Peter Pan (APP) e familiares ganharam uma ceia de Natal nesta terça-feira (24). A iniciativa é promovida por voluntários e funcionários da entidade.

Conforme a presidente da APP, Olga Maia, a iniciativa tem como objetivo transformar a véspera de Natal das famílias com crianças em tratamento. “A noite de Natal no hospital normalmente é muito triste. Mas aqui na Associação Peter Pan, há 24 anos, nós transformamos essa noite em alegria. As mães dizem, depois, que pensavam que seria a noite mais triste, mas é uma das mais felizes”, afirma.

O Papai Noel também participou da festa e percorreu os leitos onde as crianças estão em tratamento. O Bom Velhinho fez entrega de presentes para os pequenos e sorteios. A festa também teve apresentação do coral da instituição, e um momento de reflexão sobre o ano que passou, com votos para o ano que se aproxima.

A dona de casa Maria Célia David, 43 anos, mãe de uma menina de 11 anos que está em tratamento para um tumor cerebral, participou da festividade e desejou como presente a saúde da filha. “Que ela volte a falar, volte a andar, como ela era, uma criança normal”, anseia.

Já para o voluntário Denis Mateus, de 41 anos, que há sete anos faz parte da Associação, o amor é a recompensa para aqueles que se doam em ajudar o próximo. "Esse trabalho é um trabalho de amor feito por várias pessoas que dedicam um pouco do seu tempo pra que as pessoas daqui possam se sentir amadas. Tudo isso faz parte da cura, o voluntariado, essa festa faz parte da cura”, ressalta.