Crianças assistem à aula sem luz e sem ventilação para evitar choque em escola de Fortaleza

Alunos de duas salas da Escola Municipal José Barros de Alencar, localizada no bairro Paupina, em Fortaleza, estão assistindo às aulas em espaços sem iliminação e sem ventição para não correrem o risco de sofrerem uma descarga elétrica, já que o telhado do local está cim uma infiltração que compromete a segurança das crianças. Pelo menos uma das turmas é do 1º ano, onde os estudantes têm idade média de seis anos.

Jocélio Vieira tem um filho com esta idade na sala do 1° ano da instituição. Segundo ele, essa situação ocorreu todos os dias em que houve chuva neste mês de fevereiro.

Na sala, segundo Vieira, os professores sempre desligam os ventiladores e a iluminação por causa de uma calha danificada. "O vazamento molha as paredes e logo os professores desligam a energia para evitar que os alunos levem um choque", disse.

Apesar da sala estar sem iluminação artificial, os meninos e meninas seguem assistindo às aulas."Nunca nenhuma criança levou choque, mas essa situação é muita perigosa. Nós, pais, queremos o conserto antes que algo pior ocorra. E é muito ruim as crianças ficarem tendo aula no escuro", complementou Vieira.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) infomou as calhas do telhado de duas salas estão com problemas técnicos e, devido à infiltração no teto, a energia foi desligada provisóriamente nestes espaços.

As aulas, ainda segunda a secretaria, estão ocorrendo normalmente. Alémn disso, uma equipe de engenheiros vai tomar providências sobre a situação, informou a SME.