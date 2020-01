Criança realiza sonho e ganha festa de aniversário com tema de gari, em Fortaleza

Um menino de três anos se emocionou ao ganhar uma festa de aniversário com o tema que ele sempre sonhou: gari. O pequeno Ângelo Gabriel dispensou os heróis tradicionais e escolheu homenagear o trabalho dos homens e mulheres que recolhem o lixo das cidades. A festa foi realizada na noite deste sábado (25), no bairro Vila União, em Fortaleza.

A mãe do garoto, Maria Elisa Nunes da Silva, de 23 anos, contou sobre o pedido dele sobre o tema da festa. "Ele mesmo que pediu. Todos os dias quando o carro passa, ele corre para ver os garis. Ele gosta muito. Ele dizia: 'mamãe, quero o aniversário do carro do lixo e uma roupa de gari'", relata.

Maria Elisa contou que não consegue explicar a reação do filho ao ver a roupa de gari que ela mandou fazer sob medida para ele. Ela conta que o menino não quis mais tirar do corpo. "Não sei nem explicar a reação dele. Ele ficou muito feliz e não queria mais tirar a roupa", conta.

A festa de aniversário, além de contar com o garoto vestido de gari, foi toda decorada de acordo com o tema. As cores dos balões foram as mesmas cores dos fardamentos usados pelos trabalhadores que recolhem o lixo da cidade. Além disso, a festa ainda contou com um bolo que também foi feito de acordo com o tema, além das lembrancinhas e docinhos.