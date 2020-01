Criança foge de casa em Fortaleza e é encontrada em banheiro de ônibus com destino ao Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, durante abordagem a um ônibus interestadual, um garoto de 9 anos que fugiu de casa e estava escondido no banheiro do veículo. A abordagem ocorreu no quilômetro 63 da rodovia federal BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, no último domingo (19). O ônibus saiu de Fortaleza e seguia rumo a Teresina, no Piauí.

De acordo com a PRF, o menino subiu no ônibus no terminal rodoviário João Thomé, em Fortaleza, e estava sem acompanhante, sem documentos e sem passagem. Motorista e passageiros do veículo se mostraram surpresos com a presença da criança no ônibus.

Ainda segundo a PRF, o garoto estava desorientado e não soube informar os dados pessoais dele, nem o nome e endereço dos pais.

A PRF encaminhou o garoto para a Delegacia de Defesa da Mulher, em Fortaleza, onde está aos cuidados do Conselho Tutelar até a localização dos pais.