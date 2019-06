Criança encontrada chorando e com fome no Centro já está com a avó materna

A criança encontrada com sinais de abandono por volta das 23h30 nesta quarta-feira (19), na Praça Pedro II, no Centro, já está com a avó materna. Ele foi levado para a casa dela na manhã desta quinta-feira (20) . De acordo com o Conselho Tutelar, não foi encontrado nenhum sinal de violência ou abuso no menino de 2 anos.

Ele foi encontrado deitado no chão da praça, ao lado de um homem que aparentava estar drogado, de acordo com a Polícia. Os agentes não confirmaram se ele era o pai da criança.

Apesar de a criança já estar com a família, ele será acompanhado pelo Conselho Tutelar do bairro onde a avó mora.

Na noite desta quarta-feira (19) a criança e o homem foram encaminhados ao Instituro Médico Legal, onde realizaram exames de corpo de delito, e em seguida levados para a Casa da Mulher Brasileira, plantonista da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa).

Depois, a criança ficou sob a guarda do Conselho Tutelar até a avó buscar a criança.