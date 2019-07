Criança é flagrada sentada próximo a porta de caminhão na BR-222; veja vídeo

Um caminhão foi flagrado levando uma criança de forma irregular, na noite desta sexta-feira (6), por volta das 19h, na BR - 222, conhecida como Av. Mister Hull, em Fortaleza. O veículo trafegava no sentido Fortaleza-Caucaia.

No vídeo é possível ver a menina sentada próximo a porta do caminhão que estava aberta, sem nenhuma segurança, junto com móveis e eletrodomésticos.

Segundo o internauta que fez o registro, havia outra criança no interior do caminhão que estava dormindo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registros do flagrante. Nesses casos, a denúncia deve ser reportada através do telefone de emergência 191.

A infração é classificada como gravíssima. O condutor recebe 7 pontos na carteira, uma multa no valor de R$ 293,47 e pode vir a ter seu veículo apreendido.