Criança deixa carta para mãe morta atropelada por ônibus; 'mamãe eu vou sentir muito sua falta'

O filho de Janesmar Mesquita da Silva, 31 anos, morta atropelada por um ônibus na Avenida Domingos Olímpio, deixou uma carta de despedida para a mãe com um desenho e uma mensagem. "Mamãe eu vou sentir muito sua falta, mas eu sei que Deus e você vão cuidar de mim", escreveu a criança de 10 anos no bilhete.

Janesmar Mesquita da Silva morreu a caminho do trabalho, após ser derrubada de uma moto e ser atropelada por um ônibus na manhã desta segunda-feira (8). A vítima estava com o esposo indo para o trabalho, quando os dois foram atingidos pelo veículo.

A mulher caiu, foi atropelada e morreu no local. A Perícia Forense esteve no local e fez a retirada do corpo.

Segundo testemunhas, a mulher ficou embaixo do coletivo e as rodas traseiras do ônibus passaram por cima dela. O motorista do ônibus não parou para socorrer a vítima, segundo populares.

O corpo de Janesmar Mesquita foi velado nesta segunda-feira no Bairro Messejana, na capital. O marido de Janesmar, que estava com ela na hora do acidente, não conseguiu permanecer no velório e foi amparado por familiares.

As câmeras de segurança da avenida vão ser usada para identificar o motorista e empresa, segundo a polícia.