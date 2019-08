Criança de cinco anos que teria caído em rio Maranguapinho segue desaparecida após quatro meses

Há mais de quatro meses Antônia de Jesus Pereira procura pelo filho desaparecido ao cair no Rio Maranguapinho, no bairro Bonsucesso. O acidente com o menino Nascélio Vitor Pereira da Silva, de 5 anos, aconteceu no dia 20 de abril, e ainda está sob mistério. "Encontrei a chinelinha dele bem ali, depois de dois meses. Todos os dias eu procuro ele, mas nada", desabafa a mãe.

O menino Vitor saiu para tomar banho de chuva, em um sábado de abril, e não voltou mais. Ele estava brincando com um amigo perto do rio. As duas crianças subiram em uma árvore e, durante a brincadeira, uma das chinelas caiu. O pequeno Vitor tentou pegar a chinela e teria sido levado pela correnteza, de acordo com o relato de testemunhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou varreduras na região durante dez dias. De acordo com o órgão, mergulhadores fizeram diversas buscas por toda a extensão do rio, que vai do ponto onde teria sido visto pela última vez até a foz.

Dona Antônia sai todos os dias e procura pelo filho nas redondezas do rio Maranguapinho. "Eu insisto em procurar meu filho, ele faz tanta falta. Os vizinhos ajudam. Quando não tenho com quem procurar, vou só", relata a mulher. Com a falta de notícias, a família começa a suspeitar de sequestro.

Buscas

"As buscas foram feitas da forma mais completa, utilizando todos os recursos possíveis, mas a criança não foi localizada. Não é possível dizer exatamente o porquê. Fizemos todo o trabalho de varredura possível", afirmou o tenente Romário.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a 12ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa, unidade responsável por investigar pessoas desaparecidas, em conjunto ao Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ainda realizam buscas para encontrar a criança.