Criança de cinco anos morre de meningite em Fortaleza

Em geral causada por uma infecção, a meningite é uma doença que tem rápida evolução e pode causar altas chances de letalidade em quem foi contagiado. Na maioria das vezes acomete jovens e adultos que têm entre 20 e 39 anos de idade. Em situações epidêmicas, no entanto, ela pode atingir pessoas de qualquer faixa etária, principalmente as não vacinadas. Neste ano, foram notificados 24 casos da patologia, sendo que um ocasionou a morte de uma criança, na última sexta-feira (1°), em Fortaleza.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a vítima tinha cinco anos de idade e era do sexo masculino. A partir de agora, declarou o órgão, as pessoas que entraram em contato com o menino deverão tomar um antibiótico para evitar que a doença se prolifere ainda mais.

O processo é chamado de quimioprofilaxia e deve ser iniciado o quanto antes, uma vez que a chance de a doença evoluir torna-se maior nos primeiros cinco dias após a pessoa ter sido infectada. Ele, no entanto, não garante a imunidade total. É necessário ficar atento em relação aos sintomas, pois o retardo no início do tratamento implica em uma taxa de letalidade maior.

Em 2018, o estado registrou 401 confirmações de doença meningocócica (DM), sendo que 37 resultaram em mortes. Classificando por etiologia, as meningites não especificadas somaram 48,1% dos casos, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). As virais contabilizaram 26,7% das ocorrências, já as bacterianas - conhecidas por serem as formas mais graves - somaram 19,5%.

Nos últimos nove anos, foram confirmados 3.405 casos de meningites no Ceará. Jovens e adultos entre 20 e 39 anos estão na faixa etária mais acometida pela doença no período, representando 28,3% dos casos. Em seguida vêm as pessoas entre 40 e 59 anos, que contabilizam 18,1% das ocorrências. Por terem o sistema imunológico ainda em formação, as crianças se tornam mais suscetíveis ao adoecimento, assim como os adolescentes, fazendo necessário que eles sejam prioritariamente imunizados.

Sintomas

A doença meningocócica não tem um período determinado para se manifestar. Ou seja, pode ter casos ou até epidemias durante o ano todo. Altos graus de febre, vômitos, dores na cabeça e no pescoço são alguns dos sintomas de uma pessoa que está com DM pode apresentar. Mal-estar, rigidez na região da nuca e manchas roxas na pele são outros indicativos. A vacinação, conforme a Sesa, está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).