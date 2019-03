Criança de 10 anos desaparece após pular em riacho no Bairro São Cristovão

Um menino de 10 anos desapareceu após pular num riacho do bairro São Cristovão, em Fortaleza, quando brincava na tarde do sábado (16). O Corpo de Bombeiros relizou buscas durante a noite e as retomou na manhã deste domingo (17).

A vítima estava com outras crianças e alguns familiares brincando em um colchão inflável que estava dentro do rio. Em um dos mergulhos, o objeto virou e criança foi levada pela correnteza, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relataram que o rio estava com a correnteza forte e que não houve condições de socorrer o garoto. Ele tinha o costume de nadar na área, conforme os relatos.

Um amigo dele, também com 10 anos, tentou ajudar a vítima, mas a força das águas impediu o salvamento.

Uma equipe dos bombeiros percorreu o riacho durante a noite de sábado, mas suspendeu a operação às 22h, retomando-as nesta manhã.