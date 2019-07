Foto: Natinho Rodrigues

Os créditos de carteirinha estudantil serão transferidos automaticamente em Fortaleza. Com isso, os estudantes não precisam procurar postos de Bilhete Único, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em nota enviada na manhã desta quarta-feira (3).

Na última segunda-feira (1º), as novas carteirinhas começaram a valer para o pagamento das pessagens de transporte coletivo. Com isso, longas filas se formaram ao longo do dia nos postos do Bilhete Único dos termianis de ônibus, que estavam fazendo a transferência de valores do documento de 2018 para o de 2019.

Antes da medida, os estudantes precisavam levar as duas carteirinhas com documento de identidade para o processo de transferência.