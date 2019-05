Creche no José Walter suspende aulas após poste quebrar e ficar pendurado por galhos de árvore

Cerca de 90 crianças do Centro de Educação Infantil Rogaciano Leite, creche da Prefeitura de Fortaleza no Bairro José Walter, estão sem estudar desde que um poste localizado na entrada da instituição quebrou e está pendurado pelos galhos de uma árvore após as chuvas da última terça-feira (21). Apenas ferros ligam a estrutura à base. A área precisou ser isolada para evitar acidentes e as aulas foram suspensas.

O educador social Adalberto Garcia tem uma filha que estuda na creche e, quando tem de sair de casa precisa pedir a parentes para ficar com a pequena de um ano. "Ela está em casa agora e ainda bem que tenho a cunhada para ficar com ela. É muito complicado isso que aconteceu, mas ainda bem que não atingiu ninguém", acrescentou.

A creche tem cerca de 90 alunos, entre um e três anos de idade, e, de acordo com um dos funcionários, o poste ficou quebrado depois das chuvas de terça-feira. "A árvore balançou muito devido a chuva, a árvore bateu no poste e o poste tombou. A sorte é que as galhas são grandes e o poste está sendo segurado por eles.O ruim é que ninguém se responsabiliza por esse poste e as crianças ficam sem aula", disse.



A Enel informou no fim da da manhã que uma equipe foi ao local para substituir o poste.