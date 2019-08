Creche de Caucaia é fechada após criança ser diagnosticada com meningite

Um novo caso de meningite acendeu alerta na Creche Danilo Sá, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Após receber confirmação do diagnóstico da criança, na última terça-feira (20), a direção da unidade educacional suspendeu as atividades. A paciente está internada em um hospital da Capital. Já o prédio da creche reabriu normalmente nesta sexta-feira (23).

A Prefeitura de Caucaia informou, em nota, que “todas as medidas necessárias para a garantia da integridade física dos alunos já foram adotadas”. A creche ficou fechada por 48 horas, quando os espaços e equipamentos passaram por processo de desinfecção, orientada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O procedimento é “fundamental para eliminar as chances de transmissão de meningite entre os alunos”.

Ainda conforme a gestão do município, todos os alunos dos dois períodos que estudavam na sala estão sendo vacinados, bem como os funcionários da creche. Uma equipe da SMS de Caucaia deve voltar ao local, nesta sexta-feira, para orientar pais e aplicar a vacina nos estudantes e colaboradores que não foram localizados enquanto a unidade esteve fechada. Nenhum outro aluno ou funcionário apresentou sintomas.

Doença

Somente em 2019, até o dia 10 de agosto, o Ceará contabilizou 31 mortes por meningite, e outros 286 casos da doença foram notificados, de acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

A meningite é um processo inflamatório das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Conforme o Ministério da Saúde, “pode ser causada por diversos agentes infecciosos ou também por processos não infecciosos, como, por exemplo, medicamentos e neoplasias”.

Os sintomas e o tratamento variam de acordo com o agente causador, vírus, bactéria, parasita ou fungo. Os sinais podem incluir mal estar, náusea, vômito, febre, dor de cabeça e rigidez no pescoço, tratáveis com medicamentos imprescindivelmente em hospitais. A prevenção é por meio de vacina.

Todas as informações sobre a doença podem ser acessadas no site do Ministério da Saúde.