Cratera no Meireles foi causada por infiltração após chuvas, dizem especialistas

A cratera que se formou após as chuvas no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante e a Avenida Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza, foi ocasionada por uma infiltração no piso, segundo um técnico e um engenheiro da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que visitaram o local na manhã desta sexta-feira (8).

De acordo com os especialistas, a causa do problema foi a água acumulada sob o piso do local. A remoção do entulho deve ser feita ainda nesta sexta e a empresa responsável pelo prédio deve fazer uma obra de aterramento no local.

A multa para proprietários de imóveis em casos como estes varia de R$ 86,57 a R$ 4.328,50, segundo a A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). O órgão esclarece que o dono é responsável pela reconstrução da calçada.

Segundo o Código de Obras e Posturas do Município (lei nº 5.530/81), os proprietários dos imóveis são os responsáveis pela manutenção do passeio (calçada). O artigo 605 diz que “todos os proprietários de imóveis edificados ou não, com frente para vias públicas, onde já se encontrem implantados os meios-fios, são obrigados a construir ou reconstruir os respectivos passeios e mantê-los em perfeito estado de conservação e limpeza, independentemente de qualquer intimação".

A Agefis também afirmou que “a concessionária responsável pelo poste da rede elétrica também está sendo notificada para que realize a devida manutenção”.