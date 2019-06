Cratera aberta para obra na Rua Equador afeta rotina dos moradores

O grande buraco aberto devido às obras de drenagem na Rua Equador, no bairro Itaoca, tem causado uma série de transtornos para a população que mora nas proximidades. Desde o dia 25 de abril a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), realiza uma interveção para substituir uma velha galeria pluvial de grande proporção, que apresentava problemas constantes, por uma nova.

A intervenção, com a extensão de um quarteirão, entre a travessa a R. Equador e a Rua Bogari, forma uma piscina de água suja. "É horrível devido ao mau cheiro, principalmente de manhã cedo quando a gente acorda. E até de noite, na hora da gente vai dormir, tem mosquito, muriçoca, tudo aqui", desabafa o morador Jean Carlos.

A situação também afeta as calçadas, que cedem mais a cada chuva, e o movimento do comércio local. Jean Carlos afirma que "a maioria (dos comerciantes) fecharam as portas porque não aguentaram ficar sem movimento e com o aluguel caro dos pontos". Com previsão de 90 dias para a conclusão, no fim de julho, a obra permanece no prazo, mas a população pontua uma lentidão no andamento dos trabalhos.

Em resposta, o coordenador de obras da Seinf, Guilherme Gouveia, afirma que foram feitos os escoramentos necessários para a execução da galeria. "Ao término, vamos recuperar toda a via com a pavimentação e as respectivas calçadas. (Sobre) o acúmulo de água recorrente, nós temos tanto chuvas localizadas como algum tipo de água servida no trecho em questão, mas isso será resolvido quando a galeria for concluída", pontua.