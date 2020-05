Covid-19: Ceará tem 91 mortes confirmadas em 24 horas, o terceiro dia com mais registros

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) contabiliza 91 mortes confirmadas de Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado foi registrado na última atualização da plataforma IntegraSUS, às 17h08 desta terça-feira (12). Ao todo, o Ceará tem 1.280 mortes confirmadas por coronavírus, com 18.412 casos. A taxa de letalidade é de 6,95%.

A Sesa contabiliza ainda 385 óbitos suspeitos em investigação no Estado. A classificação acontece quando a vítima apresentava sintomas de Síndrome Gripal (SG) ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Em casos de SG, o indivíduo apresenta quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade para respirar - com início dos sintomas nos últimos sete dias.

Considera-se suspeita, em relação às crianças, aquela que também apresentar obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar ausente, mas devem também ser considerados critérios específicos de agravamento sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Os pacientes que se encaixam no quadro de SRAG apresentam os mesmos sintomas de síndrome gripal, porém, com alguns fatores a mais: falta de ar, desconforto respiratório, pressão persistente ou coloração azulada dos lábios ou rosto. Também são considerados suspeitas de coronavírus os pacientes que morreram por síndrome respiratória aguda grave independentemente da internação.

Testes

Foram realizados 47.995 testes para Covid-19 no Ceará - segundo dados do IntegraSUS. As amostragens foram de RT PCR (35 mil), Teste Rápido (11.764) e Sorologia (1.231).

Um levantamento do Sistema Verdes Mares, na sexta-feira (8), apontou o Estado como o 2º do Brasil em número de testes, com 34.159 na época. O índice era menor apenas que o de São Paulo, com 59.800.