Cota única do IPTU 2020 com desconto de 6% vence nesta sexta em Fortaleza

Vence, nesta sexta-feira (6), o prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de até 6% em Fortaleza. A data de vencimento também é a mesma para a segunda parcela do imposto dos contribuintes que optarem pelo parcelamento.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o cliente deve imprimir no site da Secretaria Municipal das Finanças o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com o código de barra para o pagamento do IPTU em cota única ou parcelado.

Para ter direito ao desconto, é preciso estar adimplente nos anos anteriores. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas, dentro do prazo indicado no documento.

A data limite para a solicitação de isenção do IPTU 2020 é até a próxima segunda-feira (9). Este ano, a notificação de isenção do IPTU não foi enviada pelos Correios, conforme informou a Prefeitura de Fortaleza. A declaração de isentos pode ser imprimida no site da Secretaria Minicipal de Finanças (Sefin).

Segundo a Prefeitura, o atendimento presencial está sendo feito em onze Núcleos de Acolhimento da Secretaria das Finanças, sendo na sede da Sefin no Centro; nas seis Secretarias Regionais, das 9h às 15h; no shopping Del Paseo, das 10h às 17h30; no Grand Shopping Messejana, das 10h às 16h; e nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h.