Corregedoria da Justiça irá apurar conduta de juiz em audiência adiada por estagiário

Após uma audiência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ter sido suspensa por um estagiário do órgão, a Corregedoria Geral de Justiça instaurou sindicância para apurar a conduta do juiz na gestão da unidade judiciária.

O estagiário, com a justificativa de que está em semana de provas, assinou o despacho oficial. No documento, consta que a medida é respaldada pelo próprio tribunal, que dispensa servidores em períodos de avaliação na universidade.

A sindicância, publicada nesta quarta-feira (20), será conduzida pela Comissão Permanente de Ética e Disciplina do TJCE.

O TJCE ainda informou, em nota, que o estagiário foi encaminhado para o setor competente no intuito de ser orientado sobre atribuições relativas ao estágio.

O órgão não respondeu sobre a função do estudante na audiência, que precisou ser adiada com a sua ausência, e se havia outros profissionais que pudessem substituí-lo.