Corpos de cearenses mortas em acidente com embarcação em Alagoas são liberados

Os corpos das duas vítimas do acidente com um catamarã na Praia de Maragogi, em Alagoas, já foi liberado pelo IML da cidade e deve chegar em Fortaleza na manhã desta segunda-feira (28).

O velório e enterro de Maria de Fátima Façanha da Silva, de 65 anos, e Lucimar Gomes da Silva, de 69 anos acontecem no mesmo dia, no período da tarde. As duas estavam na embarcação que virou após atingir uma pedra neste sábado (27). Cerca de 60 pessoas estavam dentro do barco, entre elas dois palestrantes e seis tripulantes do receptivo da empresa.

A Marinha do Brasil emitiu nota lamentando o falecimento das duas cearenses. Ainda segundo a instituição, um inquérito conduzido pela Capitania dos Portos de Alagoas está em andamento para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. "Durante a apuração serão realizadas oitivas de testemunhas, análise de documentos e perícia, além de outros procedimentos que sejam necessários".

A embarcação encontrava-se com vistoria válida junto à Capitania dos Portos. ´