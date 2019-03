O corpo do menino Kauã Victor da Silva, desaparecido desde o dia 16 deste mês no Rio Cocó, foi encontrado nesta sexta-feira (22). A criança, de apenas dez anos, havia sumido após pular em um riacho formado no leito do rio, no bairro São Cristovão, em Fortaleza. Ele foi encontrado no mesmo ponto em que desapareceu.

No dia do desaparecimento, fortes chuvas caíam sobre a região. Kauã estava com outras crianças e alguns familiares brincando em um colchão inflável, que estava dentro do rio. Em um dos mergulhos, o objeto virou e criança não retornou mais à superfície. A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é que a criança tivesse sido levada pela correnteza.

As buscas pelo menino foram realizadas todos os dias, na extensão do leito do Rio Cocó, desde do último sábado (16). No entanto, nesta sexta, o corpo da vítima emergiu no rio e foi visto por um vizinho, que comunicou a família de Kauan. A mãe avisou aos bombeiros, que o encontraram no mesmo ponto do desaparecimento.

Segunto o tenente Romário Fernandes, o ponto do rio em que o menino desapareceu é muito profundo, o que dificulta a visibilidade. Além disso, ele ressaltou que o corpo devia estar preso entre galhos debaixo d'água.