Corpo de homem é encontrado dentro de antiga fábrica têxtil em bairro de Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma antiga fábrica têxtil no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã deste sábado (25). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A polícia investiga o caso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Luciano Soares Pimenta, de 42 anos, tinha passagens pela polícia por ameaça e furto. Um inquérito policial foi instaurado na 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar o caso.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos acerca do crime.

Denúncias

