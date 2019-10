Corpo de educador físico é velado em Fortaleza antes de seguir para o Acre

O corpo do educador físico Anderson Onofre, de 33 anos, foi velado na noite desta quarta-feira (9) em Fortaleza. Pais, amigos e alunos do acreano estiveram presentes no local. Anderson morreu após sofrer um acidente enquanto praticava o esporte aquático kitesurf na Praia da Barra do Ceará.

Amigos disseram que o professor morava no Ceará desde 2016 e praticava o esporte há apenas um ano. Ele trabalhava em duas academias de musculação na cidade e costumava frequentar uma igreja evangélica.

A mãe, a socióloga Vilma de Onofre Barros disse que estava de coração partido e que o filho veio para Fortaleza por causa do mar. "Ele vivia um momento muito especial na vida", disse.

Ana Paula, irmã de Anderson, recebeu a informação de que ele perdeu o controle do equipamento após uma rajada de vento, foi arrastado e acabou batendo a cabeça contra uma pedra. Onofre sofreu um traumatismo craniano. Praticantes de kitesurf, que não quiseram se identificar, criticaram a presença do paredão de pedras na Praia da Barra do Ceará. Eles disseram que as pedras não têm nenhuma utilidade no local e podem causar outros acidentes.

Na noite desta quarta-feira (9),o corpo do educador físico segue para o estado do Acre, onde será enterrado.