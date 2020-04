Corpo de Dom Aldo deve ser mantido em câmara fria até o resultado do exame para coronavírus

O corpo de Dom Aldo di Cillo Pagotto deve ser mantido refrigerado em hospital de Fortaleza onde o religioso faleceu, na última terça-feira (14), até o resultado do exame que identifica a infecção pelo novo coronavírus. Só após a divugação do teste, prevista para esta quarta-feira (15), será realizado o funeral.

Em pronunciamento aos fiéis, Padre Marcelo Silva, superior provincial e religiosos do Cenáculo de Fortaleza, informou sobre a decisão. “Comunicamos a todos que decidimos, juntamente com a direção do Hospital da Unimed, que, por prudência, o corpo do nosso querido D. Aldo ficará em câmara fria no próprio hospital para que possamos esperar a confirmação ou não da presença do Covid-19”.

Padre Marcelo Silva explicou que “conforme o resultado do exame, decidiremos a melhor forma do sepultamento do nosso irmão”. Dom Aldo foi internado devido a um quadro de pneumonia no Hospital Unimed, no dia 1º de abril, onde recebeu atendimento até falecer, aos 70 anos de idade, por infecção respiratória. O religioso foi Arcebispo emérito da Paraíba e atuava no ministério no Santuário São Benedito, no Centro de Fortaleza.

Os protocolos clínicos para a testagem do novo coronavírus foram realizados no Hospital e devem ser divulgados nesta quarta-feira (15). "Até lá, o corpo do religioso, excepcionalmente, estará sendo mantido na câmara fria do hospital com todos os cuidados necessários", diz nota da Unimed Fortaleza.