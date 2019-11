Corpo de cearense morta na Suíça chega em Fortaleza nesta sexta-feira (1º)

O corpo de Neurilene da Silva Moura, 41, morta na Suíça no último dia 15 de setembro, chega no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, por volta de 21h desta sexta-feira (1º). A informação foi dada por Neuliane da Silva Moura, 45, irmã da cearense. O corpo da cearense será sepultado um dia após sua chegada ao Brasil. A cerimônia ocorre no Cemitério Jardim Metropolitano, em Eusébio, às 8h30 do sábado (2).

A família chegou a fazer uma campanha virtual para arrecadar dinheiro, visando conseguir o dinheiro do traslado do corpo. Apesar disso, foi conseguido que o valor fosse bancado pelo estado suíço. Segundo a família, o traslado estava orçado entre 10 mil e 12 mil francos suíços, o que corresponde a cerca de R$ 40 mil.

O motivo da morte de Neurilene segue desconhecido. De acordo com a irmã, a Justiça suíça aponta o marido, como principal suspeito, que foi deuto logo após a morte da cearense, e desde então segue preso.

Neurilene da Silva era residente da cidade de Bulle, na Suiça, desde o último dia 2 de julho, quando casou-se. Os dois se conheceram em 2017, na Praia de Canoa Quebrada, quando o suíço veio ao Ceará.

Neuliane informa, ainda, que o laudo pericial divulgado pela justiça da Suíça segue com status de inconclusivo. "Esse ponto é algo que vamos cobrar as autoridades suíças, pois a nossa ida até lá já está certa", completa.