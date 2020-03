Corpo de Bombeiros realiza operação nas praias para conscientizar pessoas a ficarem em casa

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quinta-feira (19) - feriado estadual de São José - uma operação para conscientizar as pessoas que estão indo à praia para ficar em casa, devido ao risco de contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o major Giuliano Rocha, a operação é realizada na Praia do Futuro, em Fortaleza; no Icaraí e no Cumbuco, em Caucaia; e nos municípios de Aracati e Jericoacoara - todos polos turísticos.

"Nos feriados, as pessoas tendem a ir às praias. Mas devido a essa pandemia, não é recomendado. Então, o Corpo de Bombeiros veio à praia, está abordando o cidadão e solicitando que ele fique em casa. Nesse momento, a coisa mais prudente que podemos fazer pelo bem da gente, pelo próximo, por quem você ama, é ficar em casa", alerta o major.

Apesar da pandemia de Covid-19 e da orientação do Governo do Estado para a pessoa ficar em casa, a Praia do Futuro registrou razoável movimentação, nesta quinta (19). Os bombeiros realizaram abordagens a banhistas, no local.

"As pessoas recebem sempre bem o Corpo de Bombeiros. Algumas pessoas recebem a informação e ficam na praia, mas estamos observando que o fluxo de gente na praia está diminundo. A gente vai continuar com isso até que evite esse surto do coronavírus" garantiu o major Rocha.