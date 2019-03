Corpo de Bombeiros realiza mais de 2.400 ações preventivas no primeiro dia de Carnaval

Em feriadão no Ceará, não dá outra: mesmo com chuva, a praia é destino certo. Os espaços públicos são alguns dos principais focos das ações preventivas do Corpo de Bombeiros do Estado (CBMCE), que já realizou 2.427 abordagens apenas no primeiro dia de Carnaval.

As medidas integram a Operação Carnaval 2019 e incluem orientações, aconselhamentos sobre cuidados, distribuição de fôlderes e entrega de pulseiras de identificação para crianças. No período, 288 bombeiros militares estão em serviço nos 85 postos espalhados por todas as regiões cearenses.

No sábado (2), segundo o CBMCE, apenas três ocorrências de naturezas simples foram registradas: queda de pressão e crise alérgica, no Litoral Leste e no Interior; e afundamento de um barco não-tripulado do DNOCS, que ficou à deriva após forte ventania no açude do Orós. As ações de busca foram encerradas sem sucesso, devendo ser retomadas na segunda-feira (4).

Durante todo o sábado, não houve nenhum afogamento nem houve registro de criança perdida nas áreas de atuação da corporação.

As ações do Corpo de Bombeiros na Operação Carnaval prosseguem até a próxima quarta-feira (6) em 43 municípios do Estado, com foco na prevenção ao afogamento em praias e nos principais espelhos d'água do Ceará.