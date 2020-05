Corpo de Bombeiros do Ceará oferece videoaulas com atividades físicas durante quarentena

Quem sente falta de se exercitar durante o isolamento social pode encontrar alternativas na internet. O Programa Saúde Bombeiros e Sociedade (PSBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), é uma das opções, transmitindo exercícios de dança e alongamento via Internet. As videoaulas são encabeçadas por um instrutor da corporação e acontecem duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, sempre no horário de 16h30, no canal de YouTube da corporação.

Apesar da transmissão virtual ser novidade, a mediação de atividades física já é tradição na corporação. O PSBS oferece atividades para idosos há 17 anos. As ações, geralmente realizadas em espaços públicos, precisaram de adaptar à realidade da quarentena. Instrutor e organizador da ação, o tenente-coronel Cláudio Barreto ficou surpreso com o alcance das videoaulas.

“Nós conseguimos às vezes 3 mil pessoas online. Gente que participa das atividades no interior do estado e até fora do Brasil. Temos cearenses que moram na Itália, Portugal e Argentina e que convidam todo mundo para fazer os exercícios também”, comemora.

O instrutor percebeu ainda uma mudança de público: apesar do programa ser voltado para a terceira idade, durante as transmissões, os espectadores não se restringem aos idosos. “Recebo fotos de crianças, jovens, adultos, todo mundo fazendo exercícios dentro de casa. Uma das senhoras de 90 anos botou os filhos e os netos para fazer junto”, relembra.

Atenção nos exercícios

Quem deseja participar das instruções deve tomar os mesmos cuidados de uma aula presencial. É preciso seguir as recomendações em vídeo e usar suportes para evitar lesões. Pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, ou com dificuldades de alongamento, podem usar vassouras e cadeiras para apoio durante as atividades.

Se vestir adequadamente também é importante. “É sempre bom estar com roupas leves que permitam movimento. Nada de calça jeans ou shorts apertados. O melhor é fazer a atividade em um espaço amplo e que não seja escorregadio. Mesmo que a duração do exercício seja rápida, hidratação é importante”, recomenda Barreto.