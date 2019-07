Corpo de Bombeiros alerta sobre o perigo das "correntes de retorno" na Praia do Futuro

A Praia do Futuro, uma das mais movimentadas de Fortaleza, sobretudo no período de alta estação e férias escolares, esconde um perigo para banhistas: a corrente de retorno. O fenômeno é visto com frequência e muitas vezes recebe a sinalização do Corpo de Bombeiros, mas há turistas ou mesmo cearenses que são pegos de surpresa, quando os banhistas são puxados para dentro do mar.

De acordo com o cabo Benevides, salva-vidas do Corpo de Bombeiros, ‘’as correntes de retorno se manifestam na Praia do Futuro com muita frequência. Faz parte da dinâmica da praia, que pode pegar o banhista desprevenido. Além da corrente de retorno, tem a corrente longitudinal, que se dá paralela à praia. Então esse deslocamento paralelo muitas vezes conduz o banhista até a corrente de retorno, que já é um recurso perpendicular à praia, em direção do mar aberto. Não há espuma sobre a corrente de retorno, então aqueles locais onde você observa uma água mais escura, sem a espuma, provavelmente é uma área mais profunda", afirma.

Orientação

Para se livrar de uma corrente, se for surpreendido, a recomendação é manter a calma, tentar sinalizar para alguém fora da água e nadar tangenciando à corrente, nunca contra a corrente. "A tendência natural do banhista é observar a menor distância, porém, é contra a correnteza, então às vezes o banhista vai nadar uma distância um pouco maior mas se da correnteza normalmente a correnteza ela um ponto concentrado então nadou um pouquinho para o lado você de repente já sai dela, e já pode encontrar um apoio de um banco de areia", destaca Benevides.

Também é recomendado não nadar depois de ingerir álcool e ficar atento às famosas "piscininhas", que ficma ocultas na meia maré e são responsáveis por muitos afogamentos, alertam os bombeiros.

Impactos

Em 2018, conforme o Corpo de Bombeiros, houve 88.732 ocorrências em Fortaleza, Região Metropolitana e interior. No primeiro semestre do ano passado, foram 42.831 ocorrências. Até junho deste ano, foram registradas 33.039 ocorrências, com redução em todos os meses, à exceção de junho.