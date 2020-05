Coronavírus: Túnel Higienizador é instalado no Terminal do Siqueira

Para ajudar no combate a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza instalou um Túnel Higienizador no Terminal do Siqueira na tarde desta quarta-feira (6). O equipamento ainda está em fase de teste, mas de acordo com o coordenador de operações da Empresa de Transporte Urbano (Etufor), Raimundo Rodrigues, a proposta é expandir e colocar o aparelho em outros terminais até o fim da próxima semana.

O Túnel Higienizador faz uma desinfecção contra o vírus quando o usuário atravessa o equipamento. Os sensores são ativados e uma substância é liberada. "A composição formada por água com dióxido de cloro. Recomenda-se pela Anvisa o uso de cinco litros e meio de dióxido de cloro para mil litros de água. Essa quantidade não faz mal a saúde e mata o vírus", explica Raimundo.

A composição da substância liberada é formada por água com dióxido de cloro Foto: Helene Santos

A proposta é diminuir os riscos dentro do transporte coletivo da Capital. "É uma pequena borrifação, mas que é o suficiente para matar o vírus. O usuário do ônibus vai entrar no veículo limpo do coronavírus", destaca Rodrigues.

Até ser colocado em outros terminais, o equipamento pode passar por alguns ajustes conforme a recepção dos usuários. Raimundo Rodrigues acredita que esta deve ser positiva. "É uma coisa benéfica, a aceitação já é grande, as pessoas sabem que é bom para elas. Uma senhora estava saindo terminal, mas retornou só para ser desinfectada", contou.

Além do Túnel Higienizador, há pias e álcool gel espalhados pelos terminais e os ônibus são limpos a cada viagem. Entre o dia 30 de abril e dia primeiro de maio, 21 mil kits com máscaras reutilizáveis fabricadas por costureiras do Ceará foram distribuídos nos sete terminais de Fortaleza.

Os casos de Covid-19 no Ceará chegaram a 12.644 e o total de mortes em decorrência da doença é de 854. Os dados foram publicados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), no primeiro boletim desta quinta-feira (7), atualizado às 9h19.