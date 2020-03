Coronavírus: Sindiônibus suspende confecção de cartão de gratuidade do idoso até 31 de março

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) informou, nesta terça-feira (17), a suspensão de atendimento aos idosos na sede da entidade para a confecção do cartão de gratuidade de pessoa idosa, devido ao novo coronavírus. O serviço estará suspenso a partir desta quinta-feira (19) até 31 de março.

De acordo com o órgão, os idosos não sofrerão danos sem o atendimento, pois qualquer idoso, com mais de 65 anos, pode realizar viagens nos ônibus da Capital, gratuitamente, apenas apresentando documento de identificação oficial com foto.

A ação faz parte das medidas de prevenção a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e a prevenção e cuidados com idosos, considerado grupo de risco perante a doença.

No Ceará já são 9 casos confirmados, e a maioria dos casos são em pessoas com mais de 60 anos, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Ceará.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.