Coronavírus: reitor da Uece recebe alta de UTI após nove dias internado

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jackson Sampaio, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite deste sábado (2), num hospital particular de Fortaleza. Internado com suspeita de coronavírus desde o dia 20 de abril, ele foi transferido para um leito clínico, de acordo com a assessoria de comunicação da Universidade.

“Segundo o último boletim médico, professor Jackson encontra-se sem febre, com boa oxigenação sanguínea e sem comprometimento de outras funções orgânicas”, declarou a Uece.

O médico psiquiatra teve os primeiros sintomas de Covid-19 no dia 13 de abril. No dia 20, ele foi internado em leito clínico com alterações respiratórias, mas o quadro de saúde dele se agravou. Jackson Sampaio foi transferido para UTI e submetido a ventilação mecânica no dia 23.

De acordo com a Uece, o reitor apresentou melhora na função respiratória cerca de 48h após dar entrada na UTI. Ele passou a se recuperar gradativamente e teve a ventilação mecânica retirada no dia 28 de abril.

“Em nome de toda a comunidade universitária, a Administração Superior da Uece manifesta seu contentamento com a significativa melhora do reitor e permanece firme na torcida de sua plena recuperação, bem como no apoio à família”, afirma a Universidade.

Situação no Estado

O Ceará registrou 8.309 casos confirmados e 638 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h deste sábado (2), conforme dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

No intervalo de 24 horas, também teve recorde de notificações: foram confirmados 99 óbitos no Estado, levando em consideração o último boletim de sexta-feira (1º), quando foram registrados 539 óbitos pela doença.