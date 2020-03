Coronavírus no Ceará tem maior incidência entre homens de 50 a 69 anos, diz Sesa

Homens na faixa etária de 50 a 69 anos são os que apresentam a maior incidência de casos confirmados do novo coronavírus no Ceará, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), divulgado neste sábado (28). O Estado confirmou, até o momento, 322 casos da covid-19, e registrou quatro óbitos.

Entre os homens nesta faixa etária, são 9,7 casos por 100 mil habitantes - abaixo dos 5,8 casos por 100 mil habitantes registrados nas mulheres da mesma faixa etária, que também lidera no gênero feminino.

Em seguida, entre os homens, surge a faixa etária de 70 anos ou mais, com 7,8 casos por 100 mil habitantes. Na mesma idade, a taxa fica em 4 casos por 100 mil habitantes entre as mulheres.

Embora os idosos apresentem a incidência mais expressiva no Estado, o maior volume de casos está entre jovens e adultos de 20 a 49 anos, com 194 confirmações em todo o Estado - 101 homens e 93 mulheres. No geral, a incidência no Ceará é maior entre os homens (4,1) do que nas mulheres (3,4).

Até o momento, a doença foi registrada em nove cidades cearenses: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Aquiraz, Fortim, Mauriti, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. Dos 322 casos, 304 são de residentes da Capital, e os demais do interior e da Região Metropolitana.