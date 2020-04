Coronavirus: mais 19 mortes no Ceará podem ter sido causadas pela doença

Um total de 19 mortes no Ceará estão, no momento, sob suspeita de terem sido provocadas pelo novo coronavírus, conforme anunciado em coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (6), que contou com a participação do secretário da Saúde do estado, Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto, e da secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel.

As mortes em questão ainda aguardam o resultado de testes para que a presença do vírus seja confirmada. Desta forma, o número de óbitos pela Covid-19 devem ser atualizadas durante esta terça-feira (7), conforme a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde (Sesa), Magda Almeida.

O último informe da Secretaria da Saúde (Sesa), feito às 16h45 desta segunda por meio da plataforma IntegraSUS, mostra que já são 31 mortes confirmadas de pessoas detectadas com o agente infeccioso. Destas, 24 são em Fortaleza e as outras sete estão distribuídas entre Eusébio, Farias Brito, Iguatu, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá.

O Ceará apresenta uma taxa de mortalidade pelo vírus de 3,03% e já possui mortes em todas as regiões do estado.