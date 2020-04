Coronavírus: imóvel é cedido ao Estado para ampliar atendimento do Hospital Leonardo Da Vinci

O Estado segue se movendo para ampliar a rede de saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. Além de requerer a estrutura de dois hospitais de Maracanaú, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) obteve a concessão, junto às proprietárias, de um imóvel que irá permitir a ampliação do espaço de atendimento do Hospital Leonardo Da Vinci, no Centro de Fortaleza.

O contrato de comodato (concessão) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (8). O imóvel, situado na Rua Rocha Lima, com área totoal de 1.530 m², estará a disposição do Estado por 9 meses, até o dia 31 de dezembro deste ano.

A estrutura do Hospital Leonardo Da Vinci foi requerida pelo Estado para ser utilizado exclusivamente para o cuidado de pacientes com Covid-19. Segundo o site Integra SUS, a unidade de saúde já estava com 51 dos 93 leitos ocupados (54,8% da capacidade), na manhã desta quinta-feira (9). No local, já foram registradas 5 mortes pela doença e 17 altas de pacientes.