Como alternativa e demonstração de fé, moradores da Capital enfeitaram as casas com ramos nas portas, neste domingo em que se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. A orientação foi dada pela Paróquia de Fortaleza via internet.

As tradicionais missas de Domingo de Ramos, data que antecede a Páscoa no calendário católico, também precisaram ser transmitidas via redes sociais. O motivo é para evitar aglomerações por causa da proliferação do novo coronavírus.