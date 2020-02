Coronavírus: exame de paciente com caso suspeito em Sobral descarta outras infecções respiratórias

Exames preliminares do paciente de 27 anos com suspeita de coronavírus no Ceará revelaram que o jovem não possui outros tipos de infecções respiratórias causadas por vírus comuns. A informação foi repassada ao Sistema Verdes Mares pela infectologista e diretora técnica do Hospital São José, Tânia Coelho. A notificação do caso suspeito no Ceará foi divulgada pelo Ministério da Saúde, em coletiva de imprensa, na última quarta-feira (29).

O homem de 27 anos retornou da China recentemente e foi internado em Sobral com suspeita do novo coronavírus (2019-nCoV). Segundo a infectologista, um primeiro exame, feito no Ceará, descartou viroses como a provocada pelo influenza, incluindo o subtipo A H1N1.

Apesar de a análise descartar outras suspeitas, os resultados do exame específico para o coronavírus, realizado pela Fiocruz, só devem sair nos próximos três dias. Contudo, segundo Tânia Coelho, ainda não há certeza se o diagnóstico realmente sairá no período. “Fizemos esse outro exame para detectar os vírus respiratórios já conhecidos. O resultado saiu nessa sexta-feira (31). Agora, estamos esperando o exame específico de coronavírus”, diz.

Sobre o estado de saúde do paciente, a especialista informou que, até esta sexta-feira (31), ele permanecia estável. “Não houve alteração desde a internação. Ele é pouco sintomático, sente dor de garganta e dificuldade de engolir”.