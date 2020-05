Coronavírus: Eusébio receberá Central de Testes para produzir 10 mil exames por dia

O município cearense de Eusébio foi escolhido pela Fiocruz para receber uma Central de Processamento de Testes Moleculares para Covid-19. A ação faz parte do projeto ‘Todos Pela Saúde’ e terá capacidade para 10 mil exames diários.

A expectativa é que o equipamento seja finalizado em até 30 dias, no Polo Tecnológico de Saúde da Precabura. A estrutura possuirá 2 mil m² e custará R$ 60 milhões.

“O importante é o legado que fica para o país, Fiocruz e o sistema de vigilância epidemiológica. Com isso, o Eusébio passará a ser um polo de recebimento de amostras que virão de outros estados do Nordeste e que serão processados na unidade instalada”, explicou Pedro Ribeiro, presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).

A instalação deve funcionar de modo ininterrupto, 24 horas por dia, com 150 funcionários. Os materiais foram adquiridos da empresa chinesa PGI. A cidade do Rio de Janeiro também receberá uma Central.

“Após passar a pandemia, o legado continua e o laboratório permanecerá em nossa cidade. Além disso, o Eusébio se tornará o polo de diagnóstico do Nordeste para Covid-19, e receberá uma gama de especialistas que trarão seus conhecimentos para o município”, afirmou Eilson Gurgel, secretário de Desenvolvimento Econômico de Eusébio.

No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o Eusébio apresentava 353 infectados, sendo o 6º município em contágio no Estado. O epicentro é a capital, Fortaleza, com 13.567 confirmações.

Testes Moleculares no Brasil

O objetivo das centrais é ampliar o número de testes moleculares no país. Atualmente, a capacidade é de 28 mil por dia - com os novos espaços, deve subir para 55 mil.

No território nacional, há apenas três unidades com esse fim: duas em São Paulo e uma em Curitiba, no Paraná. Assim, os dois centros doados pelo Fiocruz irão distribuir a carga de exames e propiciar um diagnóstico mais preciso, uma vez que é distinto do teste sorológico.