Coronavírus: escolas estaduais e Centros de Idiomas do Ceará recebem recomendações sobre prevenção

As unidades da rede pública estadual deverão adotar uma série de medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). Recomendações divulgadas pelas Secretarias da Educação (Seduc) e da Saúde (Sesa) incluem o ato de lavar as mãos e o estímulo ao uso de recipientes individuais. As Pastas esclarecem que as escolas e os Centros Cearenses de Idiomas devem continuar as atividades normalmente.

As secretarias consideram que as escolas são ambientes fechados, com grande número de pessoas e realização frequente de atividades coletivas. Dentre as medidas institucionais, estão:

– Estímulo à higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool 70%;

– Estímulo do uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;

– Limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços da escola (classes, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e equipamentos de educação física);

– Manutenção dos ambientes com portas e janelas abertas;

– Recomendação sobre o não compartilhamento de copos e vasilhas;

– Orientação quanto a evitar atividades, da própria escola ou de instituições que solicitem cessão do espaço escolar, que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados.

Também serão realizadas atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória, ou seja, medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar. Manter a atenção para Estudantes e profissionais que apresentem febre e sintomas respiratórios, como tosse e coriza, terão atenção especial.

“Na ocorrência de qualquer mudança no cenário epidemiológico, que justifique a adoção de outras medidas de prevenção e controle dirigidas à comunidade escolar, haverá divulgação, em tempo hábil”, declaram.

A Sesa segue recomendações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a contenção do coronavírus no Estado.

Como ocorre a transmissão

O coronavírus é um agente relacionado a infecções respiratórias. A transmissão pode acontecer por meio de contato direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies contaminadas, levando as partículas ao nariz ou à boca através das mãos.

Conforme o último boletim da Secretaria da Saúde, divulgado na última sexta-feira (13), o Ceará tem 37 casos suspeitos do novo coronavírus. Nenhum foi confirmado até o momento.