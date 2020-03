Coronavírus: Empresas serão multadas se desobedecerem recomendação do Ministério Público do Trabalho

Por ocasião do alastramento da Covid-19, o Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) recomendou que empresas estabeleçam ações imediatas para evitar o contágio do coronavírus. Entre as medidas, estão a atividade laboral em modo remoto, flexibilização da jornada e política de autocuidado para os trabalhadores.

Em caso de descumprimento, os empreendimentos poderão ser multados, anuncia o órgão.

> 12 atitudes: o que fazer para evitar a doença ou transmitir

> Não fez quarentena? Governo quer prisão e internar 'à força'

> Tenho coronavírus? Qual é o momento certo de buscar ajuda

“As empresas que não seguirem essas recomendações, primeiramente, verificamos que elas estão expondo trabalhadores a um risco de saúde, então elas podem ser responsabilizadas porque ocasionaram uma doença. Elas podem ser demandadas na Justiça do Trabalho e podem sofrer sanções, tanto penalidades multas administrativas como também reparações com danos morais”, explica o procurador Gérson Marques de Lima.

Ainda conforme o procurador, as empresas podem ser condenadas em ações coletivas ajuizadas tanto pelo MPT como pelos sindicatos patronais com penalidades variadas. “As multas por indenização de danos morais coletivos não existem uma fixação exata, existem alguns parâmetros que são levados em consideração, como esse cometimento se deu, em que nível a responsabilidade da empresa ocorreu, qual o poder econômico que a empresa tem, qual a dimensão do dano que causou”, detalha.

Além da vigilância do MPT, os sindicatos também ficarão responsáveis por receber denúncias de trabalhadores, como falta após afastamento por sintomas da covid-19, ausência para isolamento domiciliar, exames médicos ou testes laboratoriais. “Esses trabalhadores precisam ser protegidos".

Casos no Ceará

No Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (17), 11 casos de coronavírus no estado. Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados. Os pacientes infectados residem em Aquiraz(1), Fortaleza (9) e São Paulo (1).

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.