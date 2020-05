Coronavírus: Camilo anuncia novo hospital de campanha em Maracanaú

O governador Camilo Santana anunciou em live em suas redes sociais nesta quarta-feira (13) a construção de mais dois hospitais de campanha no Ceará. Os hospitais ficarão em Caucaia e Maracanaú e contarão com 40 leitos de enfermaria cada para atender pacientes com Covid-19.

Camilo lembroou que os dois municípios escolhidos têm apresentado crescimento expressivo no número de casos e de óbitos pelo novo coronavírus.

"Autorizamos mais dois hospitais de campanha. A montagem do de Caucaia foi iniciada hoje, com conteiners, e terá 40 leitos de enfermaria. O município já tinha recebido 10 leitos de UTI. Em Maracanaú, já tínhamos montado 7 leitos de UTI e amanhã inciaremos a construção do hospital de campanha com 40 leitos de enfermaria", detalhou o governador.

Ao todo, mais de 2 mil leitos de UTI e enfermaria exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19 já foram criados, segundo Camilo. Ele ressalta que no interior do Estado o número de leitos de UTI mais do que dobrou.

Isolamento Social

Camilo comemorou o aumento no nível de isolamento social em Fortaleza. Nesta quarta, o índice ultrapassou os 60% na Capital, mas reforçou que é preciso mais esforço para atingir a meta de 70%. "Quero agradecer a compreensão da população. Compreendo que a situação não é facil, é um desafio, mas esse isolamento tem possibilitado tanto Estado quanto municípios ampliarem a rede de saúde", ressaltou. Em todo o Ceará, a taxa de adesão ao isolamento social é de 50,11%.

O governador do Estado ainda destacou o desempenho do Ceará em ações que promovam o isolamento social no Brasil. "O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) lançou pesquisa avaliando as medidas de isolamento social aplicadas no dia a dia pelos estados e o Ceará obteve a melhor nota: 9,2", comemorou.