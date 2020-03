Coronavírus: atividades físicas podem ser mantidas em academias, diz CREF-5

Ambientes fechados como academias podem ser considerados locais de fácil disseminação de diversos vírus. Contudo, mesmo com a confirmação de três casos de coronavírus no Ceará, neste domingo (15), o Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5-CE) informou que não será necessário suspender a prática de atividades físicas.

"A prática do exercício físico não precisa ser interrompida, por enquanto, salvo se o praticante apresentar sintomas gripais, como febre, tosse, espirro e coriza", argumenta, em nota.

O Conselho, porém, recomenda que os donos de academias devem adotar medidas preventivas de combate à disseminação do coronavírus. "As aulas coletivas, por exemplo, o indicado é que aconteçam em espaços abertos e que seja garantida uma distância de pelo menos um metro entre os alunos", afirma.

Além disso, é ideal que as academias aconselhem colaboradores que apresentem sintomas gripais a não compareçam aos treinos e disponibilizar álcool 70% em diversos locais, para clientes e funcionários.

Veja todas as recomendações:

1) Alertar toda equipe e clientes sobre a importância da higiene pessoal, sobretudo com a lavagem das mãos com água e sabão;

2) Orientar sobre a etiqueta social ao tossir ou espirrar, que deve ser direcionado para o cotovelo e não às mãos;

3) Evitar a presença física de colaboradores que apresentem sintomas gripais, como febre, coriza e tosse;

4) Disponibilizar álcool 70%, em diversos locais, para clientes e colaboradores;

5) Intensificar a rotina de higienização em todos os espaços, incluindo limpeza de equipamentos, colchonetes, alteres etc;

6) Colocar informativos com as orientações do Ministério da Saúde e orientar que o aluno não compareça, caso esteja com sintomas gripais