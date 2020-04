Coronavírus: 11 estão internados na UTI do Leonardo da Vinci; 4 pessoas morreram

O Hospital Leonardo da Vinci, unidade de retaguarda destinada exclusivamente ao atendimento de pessoas com coronavírus, tem 33 pacientes internados com a Covid-19. Destes, 11 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme os dados atualizados na segunda-feira (6) do acompanhamento de internações, que é divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) através da plataforma IntegraSUS. Na unidade, 4 pacientes morreram.

A ocupação da UTI se destaca sobre a de clínica médica, uma vez que 11 dos 30 leitos disponíveis estão ocupados. No caso dos leitos de clínica, estão sendo utilizados 22 do total de 180. A taxa de ocupação geral é de 15,71%, e os pacientes permanecem internados por, em média, 4,8 dias.

Desde o dia 25 de março, logo após o início do funcionamento do Hospital Leonardo da Vinci, 12 pacientes receberam alta após serem diagnosticados com Covid-19 e receberem tratamento da unidade.

Pacientes do sexo masculino representam a maior parte dos internados na unidade, sendo 60,61% do total. A faixa etária predominante entre os pacientes homens é de 60 a 69 anos, que reúne seis pessoas. Já entre as mulheres internadas, quatro têm entre 70 e 74 anos – intervalo de idade mais comum entre o sexo feminino.

Dos 33 pacientes, 24 são residentes de Fortaleza. Cada um dos demais reside em municípios distintos, que são: Sobral, Jaguaretama, Icapuí, Pindoretama, Quixeré, Limoeiro do Norte, Canindé, Horizonte e Independência.

Casos

O Hospital Leonardo da Vinci é uma unidade de saúde particular localizada no Centro de Fortaleza, até então desativada, que foi requisitada pelo Governo do Estado para dar suporte a eventuais confirmações de coronavírus no Ceará. O funcionamento teve início no dia 22 de março.

“Até o final de abril, ele deve ter capacidade de receber 234 pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Hoje foi iniciado o serviço de diálise, e até o fim da semana devemos ter o serviço de tomografia. As equipes estão sendo ajustadas para que ele tenha sua capacidade máxima ampliada até o fim da semana”, afirma o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (6).

O Ceará atingiu, ainda ontem (6), o número de 31 óbitos causados por Covid-19, conforme a plataforma IntegraSUS. A Capital registra o maior número de mortes – 24 – e também o maior número de casos, chegando a 925, até as 16h45 da segunda-feira. Ao todo, o Estado registra 1.023 casos, de acordo com a última atualização da plataforma.

Na Região Metropolitana de Fortaleza também foram registrados óbitos em Eusébio (1) e Maracanaú (1). As demais mortes causadas pelo novo coronavírus foram registradas em Farias Brito (1), Iguatu (1), Jaguaribe (1), Santa Quitéria (1) e Tiangua (1).

> Coronavírus: Camilo revoga novo decreto e mantém fechamento de empresas em decisão nesta madrugada

> Bebê de 3 meses diagnosticada com Covid-19 morre em Iguatu por complicações respiratórias

Nesta segunda-feira, o Ceará ultrapassou a marca de mil pessoas infectadas, pouco menos de um mês após o primeiro caso confirmado no Estado. A Sesa confirmou os três primeiros casos da doença no dia 15 de março.

Pico de infecção

Um boletim produzido pela Rede CoVida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), estima que o Ceará deve ser o primeiro Estado no País a atingir o nível máximo de infecções pelo novo coronavírus, a partir do dia 25 de abril. Já no início do mês, os cálculos estimam que o Estado terá 3.053 pessoas infectadas e deve ultrapassar o Rio de Janeiro (2.887) em número de casos, ficando atrás de São Paulo (11.684), na quarta-feira (8).

Novo decreto revogado

A pandemia do novo coronavírus tem gerado transtornos das mais diversas ordens no Estado. Após ter liberado o funcionamento de diversos setores da economia em novo decreto publicado no fim da noite deste domingo (5), o governador Camilo Santana (PT) resolveu anular os efeitos e continuar as proibições já implementadas nos textos anteriores. A primeira decisão, tomada no começo da noite de ontem (5), liberava 16 tipos de empresa à retomarem as atividades, na maioria indústrias.