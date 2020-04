Coronavírus: 1.436 testes ainda aguardam resultado em Fortaleza; 73 desde março

1.436 testes feitos em unidades de saúde administradas pela Prefeitura de Fortaleza ainda aguardam resultado para detectar a presença do novo coronavírus. Desse total, 73 foram colhidos ainda no mês de março. A infecção pelo vírus SARS-Cov-2 foi confirmada em 2.883 casos, como consta no informe municipal divulgado nesta quarta-feira (22).

Os testes são do tipo RT-PCR, que usa amostras de fluidos da garganta e do nariz, por exemplo, e detecta a presença do vírus causador da Covid-19. As amostras levam em média 12 dias para o processamento e todas são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen).

Bairros da Capital já têm moradores infectados pela doença de acordo com o informe municipal de 22 de abril.

No Portal IntegraSUS, que reúne os testes feitos na rede municipal, estadual e da iniciativa privada, Fortaleza tem 10.893 casos de infecção pelo novo coronavírus em investigação até a manhã desta quinta-feira (23). Em todo o Estado são 15.032 exames em análise para identificação do novo coronavírus.

O informe ressalta que os casos confirmados da doença continuam crescendo na Capital, como observado, principalmente, nos últimos 10 dias. “A magnitude do crescimento, a se refletir no formato da curva, será definida pela proporção de positividade das amostras, que estava em torno de 45% na primeira quinzena de abril”, acrescenta.

A Secretaria Estadual da Saúde, responsável pelo Lacen, foi procurada para explicar o motivo da demora de alguns testes para a detecção do novo coronavírus e o Sistema Verdes Mares aguarda a resposta.