Córneas e rins foram os principais transplantes realizados no Ceará em 2019

A lista de transplantes no Ceará inclui diversos órgãos e tecidos. No ano passado, o maior número de procedimentos ocorreu com córneas e rins, de acordo com dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) relativos a 2019. O relatório foi divulgado nesta terça (10), pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

Em 12 meses, foram realizados 899 transplantes de córnea; embora alto, este foi o menor número desde 2016 e 4% abaixo dos 938 registrados em 2018. Já a quantidade de transplantes de rins bateu recorde histórico, totalizando 293 procedimentos - o melhor desde 2012 e 33% superior a 2018.

A lista é seguida pelos transplantes de fígado, com 229 procedimentos, também o melhor da série histórica. No mesmo período, foram contabilizados quatro transplantes de pâncreas e quatro de pulmão. Em relação ao transplante de coração, houve uma pequena diminuição de seis procedimentos. Em 2019, foram 25; no ano anterior, 31.

Doações efetivas

Segundo a ABTO, o Ceará ultrapassou a meta anual de doadores por milhão de população, cujo índice era 27. No ano passado, o valor atingiu 28,3 de doadores efetivos, colocando o Estado no terceiro lugar nacional, atrás apenas de Santa Catarina e Paraná.

A Associação destaca que 2019 foi um “ano difícil”, mas que houve uma recuperação da taxa de doadores e de transplantes no último trimestre. Os fatores para isso incluem a campanha nacional de doação, em setembro, e à doação de órgãos e tecidos do apresentador Gugu Liberato.