Cor roxa em canal de drenagem pode ter sido causada por ligações de esgoto clandestinas

A coloração roxa em um trecho do canal de drenagem da Avenida Eduardo Girão, denunciada por moradores, pode ser sido provocada por ligações de esgoto clandestinas. A informação é da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que enviou uma equipe ao local para analisar a situação da água. A cor diferente gerou curiosidade de moradores e comerciantes do Bairro Jardim América.

As irregularidades, segundo o órgão da Prefeitura, teriam relação com imóveis da região ou mesmo localizados em outros pontos da cidade, responsáveis pelo despejo de dejetos que estariam alterando a cor do canal. No início de dezembro, nova amostra será avaliada para que possa ser feito o comparativo dos materiais.

Fiscalização

A Agefis conta que realiza continuamente fiscalização de imóveis que não estão interligados à rede pública de esgoto, assim como os que lançam efluentes de forma irregular na rede ou nas galerias pluviais e recursos hídricos. “Alertamos para a importância da conscientização da população para que promova a regularização das ligações à rede de esgoto em suas residências e comércios”, afirma a nota do órgão.