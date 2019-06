Confira quais os horários das missas de Corpus Christi em Fortaleza, nesta quinta-feira (20)

Refletir sobre o amor divino e celebrar a presença de Jesus. Para os católicos, essas são as duas premissas da Festa de Corpus Christi, celebrada nesta quinta-feira (20) com missas e procissões em Fortaleza e na Região Metropolitana. "Pode-se dizer que esta festa se constitui um desdobramento da Quinta-feira Santa, quer comemorar a presença de Cristo como sacrifício eucarístico de seu corpo e de seu sangue. Esta solenidade deve ser vista em conexão com a devoção do Santíssimo Sacramento", salienta o redentorista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na Região Nordeste, padre Brendan Coleman.

Na Igreja Cristo Rei, na Aldeota, o tapete de Corpus Christi chama atenção dos fiéis. O local está aberto à visitação durante todo o dia, até a missa de 17h quando o corpo de Cristo vai passar pelo tapete e seguir em procissão pelas ruas da Aldeota e do Centro da cidade. A movimentação nesse início de manhã é bem tranquila.

Confira algumas paróquias da cidade onde as celebrações serão realizadas e onde são expostos os tradicionais tapetes coloridos de Corpus Christi:

Santuário São Benedito - Centro

Às 16 horas, acontecerá a celebração da Solenidade de Corpus Christi, presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio. Após a missa, haverá a procissão até a Catedral Metropolitana, onde será encerrada com a bênção solene do Santíssimo Sacramento. O percurso da procissão será pela Rua Clarindo de Queiroz, Av. Tristão Gonçalves, Av. Duque de Caxias, Av. Barão do Rio Branco, Rua Castro e Silva até a Sé. As missas na Matriz ocorrem às 10h, 12h e 18h, após a chegada da procissão.

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Manoel Sátiro

16h - Celebração Eucarística

17h30 – Procissão Eucarística.

Paróquia Santa Teresinha - Vicente Pinzón

17h - Procissão saindo da Capela São José

19h - Santa Missa solene no Colégio Murilo Borges

Paróquia São Francisco de Assis - Conjunto Palmeiras

17h - Santa Missa na Quadra da Igreja Matriz, seguida da Procissão de Corpus Christi, percorrendo as ruas Diadema, Av. Val Paraíso, Av. Castelo de Castro, Rua Codó, retorno pela Av. Val Paraíso e Rua Modesta (Igreja Matriz).

Paróquia Santa Cecília – Bom Jardim

7h – Santa Missa

16h – Procissão saindo da Paróquia Santa Cecília

Adoração ao Santíssimo Sacramento durante o dia todo

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Távora

7h – Santa Missa

15h – Adoração Eucarística na Quadra Paroquial

17h – Santa Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora de Salette – Bela Vista

8h – Santa Missa

9h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h30 - Santa Missa e procissão

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos – Parangaba

15h – Santa Missa e procissão

Saída da Comunidade Sagrado Coração de Jesus

Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima – Bairro de Fátima

7h, 9h, 12h, 17h e 19h – Santa Missa

18h – Procissão saindo da Capela do Menino Deus

Paróquia Imaculado Coração de Maria - Henrique Jorge

15h – Santa Missa na Capela Dom Bosco, seguida de procissão até a Paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Carlito Pamplona

19h – Santa Missa e procissão

Paróquia Jesus, Maria e José - Antônio Bezerra

15h - Santa Missa Solene com procissão.

Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

8h – Santa Missa

18h – Santa Missa e procissão

Paróquia São Francisco de Assis - Canindezinho

8h – Santa Missa no DJC

9h30min às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Terço da Misericórdia

17h30min – Santa Missa e procissão

Paróquia São Pedro e São Paulo - Jardim Guanabara

6h – Santa Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora, Mãe da Igreja - Parque Rio Branco

16h – Santa Missa e procissão

Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

7h – Santa Missa na Capela Mãe Rainha

8h30 – Santa Missa na Capela Santa Terezinha

16h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Paróquia Senhor do Bonfim

17h – Saída da procissão de Corpus Christi, seguida da Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Montese

16h – Santa Missa na Capela Nossa senhora de Guadalupe

17h – Início da procissão com o Santíssimo Sacramento e primeira bênção

Segunda bênção na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Terceira benção e Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Paróquia São Miguel Arcanjo – Parque Albano - Caucaia

15h – Santa Missa na Comunidade São Francisco de Assis, no Parque Albano, seguida de procissão pelas comunidades onde serão dadas três bênçãos: A primeira na Igreja Sagrado Coração de Jesus, a segunda na Igreja Matriz de São Miguel e a terceira na Igreja Nossa senhora do Perpétuo Socorro.

Paróquia São Francisco de Assis – Jereissati II

7h – Santa Missa nas comunidades e procissão

16h – Santa Missa nas comunidades e procissão

Tapetes coloridos

Tradicionalmente, católicos enfeitam as ruas e igrejas com tapetes coloridos confeccionados para a "procissão do Corpo e do Sangue de Cristo". Veja alguns locais que aderiram ao símbolo:

Paróquia do Cristo Rei – Aldeota

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Manoel Sátiro

Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Granja Portugal

Paróquia Nossa Senhora de Salette

Paróquia São Vicente de Paulo – Dionísio Torres

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Paria do Futuro

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Carlito Pamplona

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Álvaro Weyne

Paróquia São Pedro e São Paulo – Quintino Cunha

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Planalto Pici

Paróquia Santa Terezinha – Vicente Pinzon

Paróquia São Francisco de Assis - Canindezinho

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Otávio Bonfim

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Montese

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery

Paróquia Nossa Senhora, Mãe da Igreja – Parque Rio Branco

Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe